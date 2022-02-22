Vedat Milor'dan kendisine 'öküz' diyen takipçisine yanıt

22 Şubat 2022 Salı, 15:20

Sık sık attığı tweetler ile gündeme gelen Vedat Milor bu sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Vedat Milor, "Ne olursa olsun takipçilerinizle olan iletişime önem verin" diyerek bir takipçisi ile yazışmasını paylaştı.

Vedat Milor'un yaptığı paylaşımda, bir takipçisinin kendisine 'öküz' dediği yoruma 'memnun oldum ben de Vedat Milor' demesi ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım;

Ne olursa olsun takipçilerinizle olan iletişime önem verin. pic.twitter.com/vvYKQ4GVAT — Vedat Milor (@vedatmilor) February 21, 2022







