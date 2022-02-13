Vedat Milor'dan dikkat çeken yorum: 'Sanat yaptığını zanneden şefler var'
Sosyal medyada Joan Miro'nun resmine benzeyen bir yemeğin gündem olmasının ardından; yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Söz konusu paylaşıma yanıt veren Milor, "İşin kötü tarafı bununla sanat yaptığını zanneden şefler var" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada avukat Gönenç Gürkaynak’ın “Letonya'nın başkenti Riga'da bugün vereceğim konferansın yemeğine götürdüler. Bu geldi. Ekmek banacakmışız. Daha kültürlü olmayı ve gülmemeyi dilerdim” diyerek paylaştığı bir yemek fotoğrafı dünyaca ünlü İspanyol ressam Joan Miro'nun eserlerine benzetildi.
Yemeğe bir yorum da yemek eleştirmeni ve TV programcısı Vedat Milor'dan geldi.
'SANAT' ELEŞTİRİSİ
Milor, kağıt üzerine çizgiler halinde desenler kurgulayarak bu tarz bir yemek yapılmasının bazı şefler tarafından “sanat” olarak nitelendirilmesini eleştirdi. Vedat Milor, “İşin kötü tarafı bununla sanat yaptığını zanneden şefler var” diyerek tepkisini dile getirdi.
Avukat Gönenç Gürkaynak da Vedat Milor’un bu tepkisine, “Mugaritz'de parmağa mecbur etmişlerdi. Hiç değilse bu sefer ekmek verdiler” diyerek yemeği hazırlayanları ti’ye aldı.
İlgili Haberler
- Vedat Milor'dan Leman Sam'a: 'Eğer engelimi kaldırmazsa...'
- Vedat Milor'dan, 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a gönderme
- Kızıyla fotoğrafını paylaşan Vedat Milor'u kızdıran yorum: 'İsteseniz de istemeseniz de...'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Zeynep Beşerler'den çok sert 'baraj puanı' tepkisi
- KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli?
- İngiltere duyurdu: Yeni Covid-19 varyantı tespit edildi
- Üç ünlü isim Netflix filminde bir araya geliyor
- Belediye binasına silahlı saldırıda gözaltılar
- Demirtaş'tan TİP'e mektup: Birlikte son vereceğiz
- Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladı
- Alevi Dernekleri'nden elektrik faturası isyanı
- Vedat Milor'dan dikkat çeken yorum
- Erdoğan'dan Erkan Mumcu hamlesi