Vedat Milor'dan dikkat çeken yorum: 'Sanat yaptığını zanneden şefler var'

13 Şubat 2022 Pazar, 10:01

Sosyal medyada avukat Gönenç Gürkaynak’ın “Letonya'nın başkenti Riga'da bugün vereceğim konferansın yemeğine götürdüler. Bu geldi. Ekmek banacakmışız. Daha kültürlü olmayı ve gülmemeyi dilerdim” diyerek paylaştığı bir yemek fotoğrafı dünyaca ünlü İspanyol ressam Joan Miro'nun eserlerine benzetildi.

Yemeğe bir yorum da yemek eleştirmeni ve TV programcısı Vedat Milor'dan geldi.

'SANAT' ELEŞTİRİSİ

Milor, kağıt üzerine çizgiler halinde desenler kurgulayarak bu tarz bir yemek yapılmasının bazı şefler tarafından “sanat” olarak nitelendirilmesini eleştirdi. Vedat Milor, “İşin kötü tarafı bununla sanat yaptığını zanneden şefler var” diyerek tepkisini dile getirdi.

Avukat Gönenç Gürkaynak da Vedat Milor’un bu tepkisine, “Mugaritz'de parmağa mecbur etmişlerdi. Hiç değilse bu sefer ekmek verdiler” diyerek yemeği hazırlayanları ti’ye aldı.