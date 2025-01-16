Vedat Milor yediği besinler yüzünden hastalandığını açıkladı: 'Ellerimin titremesinin sebebi bu'

Ünlü gurme Vedat Milor, Gör Beni programında el titremesi ve uyuşma gibi sağlık sorunlarının yediği besinler sebebiyle olduğu açıkladı.

Vedat Milor yediği besinler yüzünden hastalandığını açıkladı: 'Ellerimin titremesinin sebebi bu'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:45

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan’ın sunduğu Gör Beni programına konuk oldu ve sağlık sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

69 yaşındaki Milor, yıllardır yaşadığı el titremesi ve uyuşma gibi sağlık sorunlarının nedenini açıkladı.

Milor, ellerindeki titremenin Parkinson'dan kaynaklanmadığını belirterek, “15 sene önce ellerim ve ayaklarım uyuşmaya başladı. Birçok test yapıldı ancak sebebi bulunamadı. Nihayetinde his kaybı başladı ve polinöropati teşhisi kondu. Doktorum, ağır metal testi yaptı ve vücudumda çok yüksek miktarda civa bulunduğunu öğrendik” dedi.

Civa zehirlenmesinin sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırarak sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Milor, “Civa daha çok midye, bazı balıklar ve tarımda kullanılan pestisitlerden kaynaklanıyor. Ülkemizde bu maddeler oldukça fazla kullanılıyor” dedi.

Ayrıca, Milor, doktorunun sinirlerinin 1000 yılda düzeleceğini söylediğini aktardı.


Etiketler: #Vedat Milor

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