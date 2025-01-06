'Ödeme' iddiası: Vedat Milor'dan Kent Lokantası açıklaması

Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:04

Güncelleme: 06.01.2025 - 20:04

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Youtube kanalında Kent Lokantası'na gittiği bir video yayımlamıştı. Milor'a İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce eşlik etmişti.

Milor, video ile ilgili kendisine yönelik iddialara yanıt verdi.

"HİÇBİR KURUMDAN ÖDEME ALMADIM"

X hesabından açıklama yapan Vedat Milor, şunları söyledi:

"Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek.

Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim."