Vedat Milor'dan Süper Lig yorumu: '"Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:27

Güncelleme: 08.01.2025 - 16:36

Gastronomi yazarı ve sosyolog Vedat Milor, futbolla ilgili görüşlerini de paylaşarak Süper Lig'deki "adalet" ve "yapı" tartışmalarına dahil oldu. Ekol TV’de katıldığı bir programın sonunda futbol üzerine konuşan Milor, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





"GALATASARAY'I DOĞRAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Programda "Bu sene kim şampiyon olur?" sorusuna yanıt veren Milor, Galatasaraylı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum."

Sunucunun "Adını söylemediğiniz takım da Galatasaray'ın kayrıldığını söylüyor" yorumu üzerine Milor, "Herkes her şeyi söyleyebilir ama göz var, izan var" diyerek tepki gösterdi.





"ADINI SÖYLEMEYECEĞIM TAKIMIN GÜCÜ BÜYÜK"

Milor, bir izleyicinin "Siz fanatizm düzeyinde Galatasaraylısınız" eleştirisine ise şu yanıtı verdi:



"E tabii. Galatasaray Lisesi'ne gittim... Ben yine de şampiyon olacağımızı umuyorum. Ama emin değilim. Çünkü adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında, hem federasyonda, hem toplumda... Adını söylemeyeceğim."

Vedat Milor'un bu açıklamaları, Süper Lig'deki tartışmaların odağında olan hakem kararları ve kulüpler arası rekabet üzerine yeni bir gündem yarattı.