Vedat Milor, İPA Başkanı Buğra Gökce ile Kent Lokantası'nda: 'Bu fiyat gerçek mi?'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 21:14

Güncelleme: 04.01.2025 - 21:31

Gastronomi yazarı Vedat Milor, bir süredir Youtube kanalında gittiği restoran ve lokantaları değerlendirmeye devam ediyor.

Son olarak, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’nı ziyaret eden Milor, aynı isimli Youtube kanalından yayımladığı video ile yorumlarını paylaştı.

"BAYADIR MERAK EDİYORDUM..."

Vedat Milor'un "Bayadır merak ediyorum, çünkü tabldot burada 40 TL. 40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" sözleri dikkat çekti.

Milor ayrıca videoda İPA Başkanı Buğra Gökce'ye şunları söyledi:

"Burası aşevi gibi değil, ucuz bir esnaf lokantası. İnsanların onurunu kırmıyor. Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu çok iyi okumuş, sayıları umarım çoğalır.”

Milor'un X hesabında yaptığı paylaşım ise şu şekilde: