Vedat Milor paylaştı: Çeşme'de 'fake müşteri' dönemi
Gastronomi yazarı Vedat Milor Çeşme’de Twitter’dan paylaşımında “Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake!” ifadelerini kullandı.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan ‘fake müşteri’ ilanını paylaştı.
Milor söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake!”
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