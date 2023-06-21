Vedat Milor paylaştı: Çeşme'de 'fake müşteri' dönemi

Gastronomi yazarı Vedat Milor Çeşme’de Twitter’dan paylaşımında “Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake!” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:32
Vedat Milor paylaştı: Çeşme'de 'fake müşteri' dönemi
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan ‘fake müşteri’ ilanını paylaştı. 

Milor söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake!”


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