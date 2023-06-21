Vedat Milor paylaştı: Çeşme'de 'fake müşteri' dönemi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:32

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:32

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan ‘fake müşteri’ ilanını paylaştı.

Milor söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake!”