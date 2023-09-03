Venedik Film Festivali’nde 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan o film!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:17

Güncelleme: 03.09.2023 - 15:48

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali 30 Ağustos'ta başladı. Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin geçiyor.

Ünlü aktör Bradley Cooper, hem başrol oyuncusu hem yönetmeni hem de senaristi olduğu Maestro filminin festivaldeki prömiyerine Hollywood oyuncularına destek vermek için katılmadı.

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan film, Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

OSCAR KAZANABİLİR

Filmin Oscar yarışında öne çıkacağı ve Bradley Cooper'a Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.

Cooper ve rol arkadaşı Carey Mulligan prömiyere katılmazken ünlü bestekarın çocukları Jamie Bernstein, Alexander Bernstein ve Nina Maria Felicia Bernstein katıldı. Film gösterildikten sonra duygulanan ve gözleri solan Bernstein ailesi seyircileri selamladı.