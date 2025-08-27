Bu yıl 82'nci kez düzenlenen dünyanın en eski film festivali Venedik Uluslararası Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentindeki Lido adasında yapılıyor. Çeşitli kategorilerde 65 ülkeden yapımların yer aldığı festivalde jeopolitik gelişmelerin yansımaları da görülüyor. Peki, Venedik Uluslararası Film Festivali ne zaman? 82. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler neler?
VENEDİK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?
Venedik Uluslararası Film Festivali, Venedik Bienali tarafından düzenleniyor ve Alberto Barbera tarafından yönetiliyor. Festival, 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında Venedik Limanı'nda gerçekleşecek.
VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER NELER?
Büyük ödül ‘altın aslan’ için yarışacak filmler şunlar:
Olivier Assayas: The Wizard of the Kremlin
Noah Baumbach: Jay Kelly
Kaouther Ben Hania: The Voice of Hind Rajab
Kathryn Bigelow: A House of Dynamite
Cai Shangjun: Ri Gua Zhong Tian
Guillermo Del Toro: Frankenstein
Leonardo Di Costanzo: Elisa
Valérie Donzelli: À pied d’œuvre
Ildikó Enyedi: Silent Friend
Mona Fastvold: The Testament of Ann Lee
Jim Jarmusch: Father Mother Sister Brother
Yorgos Lanthimos: Bugonia
Pietro Marcello: Duse
Franco Maresco: Un Film Fatto Per Bene
Laszlo Nemes: Orphan
François Ozon: L’étranger
Park Chan-wook: Eojjeol Suga Eopda
Gianfranco Rosi: Sotto Le Nuvole
Benny Safdie: The Smashing Machine
Shu Qi: Nühai
Paolo Sorrentino: La Grazia
Jüri başkanı ödüllü ABD’li yönetmen ve senarist Alexander Payne.
Ana yarışma dışında ‘Yarışma Dışı’ ve ‘Ufuklar (Orizzonti)’ başta olmak üzere diğer kategorilerdeki filmler de festivalin resmi sitesinden açıklandı.
82’nci Venedik Film Festivali, 6 Eylül’deki ödül töreniyle sona erecek