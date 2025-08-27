Bu yıl 82'nci kez düzenlenen dünyanın en eski film festivali Venedik Uluslararası Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentindeki Lido adasında yapılıyor. Çeşitli kategorilerde 65 ülkeden yapımların yer aldığı festivalde jeopolitik gelişmelerin yansımaları da görülüyor. Peki, Venedik Uluslararası Film Festivali ne zaman? 82. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler neler?

VENEDİK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Venedik Uluslararası Film Festivali, Venedik Bienali tarafından düzenleniyor ve Alberto Barbera tarafından yönetiliyor. Festival, 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri ​​arasında Venedik Limanı'nda gerçekleşecek.

VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK FİLMLER NELER?

Büyük ödül ‘altın aslan’ için yarışacak filmler şunlar:

Olivier Assayas: The Wizard of the Kremlin

Noah Baumbach: Jay Kelly

Kaouther Ben Hania: The Voice of Hind Rajab

Kathryn Bigelow: A House of Dynamite

Cai Shangjun: Ri Gua Zhong Tian

Guillermo Del Toro: Frankenstein

Leonardo Di Costanzo: Elisa

Valérie Donzelli: À pied d’œuvre

Ildikó Enyedi: Silent Friend

Mona Fastvold: The Testament of Ann Lee

Jim Jarmusch: Father Mother Sister Brother

Yorgos Lanthimos: Bugonia

Pietro Marcello: Duse

Franco Maresco: Un Film Fatto Per Bene

Laszlo Nemes: Orphan

François Ozon: L’étranger

Park Chan-wook: Eojjeol Suga Eopda

Gianfranco Rosi: Sotto Le Nuvole

Benny Safdie: The Smashing Machine

Shu Qi: Nühai

Paolo Sorrentino: La Grazia

Jüri başkanı ödüllü ABD’li yönetmen ve senarist Alexander Payne.

Ana yarışma dışında ‘Yarışma Dışı’ ve ‘Ufuklar (Orizzonti)’ başta olmak üzere diğer kategorilerdeki filmler de festivalin resmi sitesinden açıklandı.

82’nci Venedik Film Festivali, 6 Eylül’deki ödül töreniyle sona erecek