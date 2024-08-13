Vermont Üniversitesi araştırdı: Günde bir kez tüketmek ömrü uzatıyor
Acı biber, sadece yemeklere kattığı keskin lezzetle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Vermont Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, acı biber tüketiminin insan sağlığı üzerinde önemli faydalar sağladığını ve ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.
Vermont Üniversitesi’nden tıp profesörü Benjamin Littenberg ve öğrencisi Mustafa Chopan’ın yaptığı araştırmada 16 bin’in üzerinde Amerikalının, 23 yıl boyunca takip edilen beslenme ve sağlık verilerinden yola çıkılmış. Katılımcıların kırmızı acı biber tüketimi ile ölen kişi sayısı ve ölüm nedenleri incelenmiş.
ÖLÜM ORANI DAHA DÜŞÜK
Sonuç olarak acı biber tüketenlerin toplam ölüm oranının daha düşük olduğu tespit edilmiş
ACI BİBERİN ÖLÜM VE YAŞAM ORANI
Aslında biberin yaşam süresi ile ilişkisine dair yapılan ilk çalışma bu değil. Çin’de gerçekleştirilen ve 2015 yılında The BMJ’de yayımlanan araştırmada da acı biber tüketimi ve toplam ölüm oranı arasında ters orantı olduğu gözlenmişti.
Yeni araştırma ile bir önceki çalışmada elde edilen bulgular desteklenmiş oldu.
NASIL TÜKETMELİ?
Acı biberi günlük beslenme rutininize eklemek oldukça kolaydır. Salatalara, yemeklere veya soslara doğrudan ekleyebilir ya da turşu olarak tüketebilirsiniz. Ancak, mide rahatsızlıkları veya asit problemleri yaşayanların dikkatli olması ve tüketim miktarını sınırlı tutması önemlidir.
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