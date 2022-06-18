Veterinerler, bulldog türleri için 'iyileştirilene kadar satın alınmamalı' uyarısı yapıyor

18 Haziran 2022 Cumartesi, 16:55

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Yassı yüzlü bir köpek türü olan İngiliz bulldogları, "hayat boyu acı çekiyor1 ve veterinerler bu köpeklerin satın alınmaması gerektiğini söylüyor.

Diğer köpeklerdekinden ii kat daha fazla hastalık riski altında olan İngiliz bulldoglar için acil harekete geçirlmesi çağrısı da yapılıyor.

kraliyet Veterinerlik Üniversitesi uzmanları, bu türün şeklinin acilen değiştirilmesi ve İngiltere'nin bu köpekleri yasaklayan ülkeler listesine girmesinin engellenmesi yönünde çağrı yaptı.

İnsanların İngiliz ve Fransız bulldogları ile yassı yüzlü köpekleri almaya bir son vermesini; sağlık sorunları çözülene kadar bu tür köpeklerin satışının durdurulması şiddetle öneriliyor.

Halka da "köpekleri sosyal medyada öne çıkarmaya" yol açan fotoğraf paylaşımları ve "like"lama gibi etkinliklere son vermesi çağrısı yapıyorlar.

Bu tip bulldoglar son 10 yılda popülerlik kazandı.

İngiliz bulldogları olarak bilinen bu tür, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'a sarkık boynu sebebiyle benzetildi ve "cesaret ve dayanıklılığın" sembolü olarak pazarlandı.

Ancak hem bu özelliği hem de yassı yüzü, buruşuk derisi ve bodur vücudu; bu köpek türünün hayat boyu sağlık sorunları çekmesine yol açıyor ve ciddi kaygılar doğuruyor.

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Kocaman gözleri ve yassı suratları, bu köpekleri birçok kişi için "dayanılmaz şekilde tatlı" hale getiriyor. Araştırmaya katkıda bulunan Kraliyet Veterinerlik Üniversitesi'nden Dr. Dan O'Neill, bu vücut tipine yıllarca yapılan çalışmaların ve özel bir çiftleşme sisteminin sonunda ulaşıldığını; ancak ciddi sağlık sorunlarının da ortaya çıktığını söylüyor:

"İngiliz bulldogları gibi birçok köpek normalin dışında dönüşümler geçirerek bu görünüş ve yapıya ulaşıyor; ancak buna ulaşırken çok sağlıksız bir vücut yapısı da gelişmiş oluyor. Halk da daha sağlıklı vücut tipindeki köpekleri bir kenara bırakıp bu köpekleri talep ederek bu sağlıksız köpek türünün çoğaltılmasına katkıda bulunuyor.

"Bu türün yeniden şekiilendirilmesi ve daha sağlıklı hale getirilmesine kadar, bu yassı yüzlü köpekleri almayı düşünenler durup bir kez daha düşünmeli."

İngiliz bulldoglar aslında kaslı ve atletik hayvanlardı; ancak yıllar içinde kısa iskeleti, çıkıntılı çenesi, bodur vücudu ve buruşuk derisiyle daha popüler bir tür haline geldi.

Dr. O'Neill, bu türlerin "tatlı fotoğraflarının" paylaşılmasını bir tür pazarlama yöntemi olarak görüyor ve durdurulması gerektiğini söylüyor. Ancak aynı zamanda bulldogların neden bu kadar meşhur olduğunu da "anlaşılabilir" görüyor. Zira bu köpeklerin üzerimizde ciddi bir olumlu psikolojik etkisi olabilir. Büyük kafaları, kocaman gözleri ve uysal yapıları, bize bebekleri hatırlatarak bir canlıyı besleme ve büyütme hissiyatımızı besliyor.

O'Neill, "Bunu köpeklerin inanılmaz tatlı olmasına bağlıyoruz ve kesinliklikle anlaşılabilir, hatta bir insan için karşı konulması güç olarak değerlendiriyoruz." diyor:

"Ancak bizim dışarıdan bakıp çok sevimli olduğunu düşündüğümüz şey bu köpekler için hiç de sevimli değil. Bu onlar için hayat boyu bir acı, sağlıksız bir vücutla baş etme savaşı anlamına geliyor."

BBC

Bu köpeklerin çoğalması birçok ülkede halihazırda yasaklandı. Kraliyet Veterinerlik Üniversitesi'nden uzmanlar, eğer bir adım atılmazsa, aynı şeyin yakında İngiltere'de de olacağını söylüyor.

Bu köpekleri sahiplenmiş olanlar görme sorunları, nefes almada yaşadıkarı zorluklar ve deri hastalıkları gibi konularda veterinerlere giderek danışmanlık almalı.

Veterinerlik tarihi üzerine çalışan, Londra King's College'dan Dr. Alison Skipper, bu tür birçok sorunun köpeklerin sahipleri tarafından bilindiğini ve köpeğin türüyle doğrudan alakalı olduğunu söylüyor. "Köpeğin sorumluluk bilinciyle çoğalmasını sağlamak, sağlıklarını öncelemek, bu poopüler türün iyiliğine olacaktır" diyor.

Köpeklerin sağlığı ve hakları için çalışan Kennel Club ise, bu türün yasaklanmasının sorunları yeraltına iteceğine inanıyor. Derneğin sözcüsü Bill Lambert, "Biz insanların sosyal medyada gördükleri sevimli ve meşhur olmuş köpek türlerini almamasını ve bunun acilen hayata geçirilmesini istiyoruz. Bunun yerine doğal yapılarının dışına çıkmadan, doğal yöntemlerle çoğaltılmış ve sağlıklarına önem verilmiş köpeklerin evlat edinilmesi çağrısında bulunuyoruz." diyor. Bu çoğalma yönteminin de sağlığı önceleyen standart yöntem olduğunu söylüyor.

Canine MEdicine ve Genetics adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, İngiliz bulldoglar, doğal yollarla çoğalmış diğer köpek türlerine her yıl iki kat daha fazla sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

En sık görülen hastalıklar arasında deride görülen anormallikle ve enfeksiyonlar (diğer köpeklerin 38 katı kadar fazla görülüyor), görme bozuklukları (diğer köpeklerde olduğundan 26 kat daha fazla görülüyor), alt çenede sağlıksız şekilde çıkıklık olması (diğer köpeklere göre 24 kat fazla) ve nefes almada zorluk (diğer köpeklere göre 19 kat daha fazla risk) var.