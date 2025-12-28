Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş neden gözaltına alındı? Veyis Ateş kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İlahiyat Fakültesi mezunu, bir dönem Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapmış, Habertürk TV eski yöneticisi ve sunucusu Veyis Ateş de gözaltına alındı. Peki, Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş neden gözaltına alındı?

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.

VEYİS ATEŞ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Veyis Ateş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Cem Vakfı'na ait Cem Radyo'da bir yıl çalıştıktan sonra 2006 yılında TVNET'te çalışmaya başlamıştır. Burada ana haber sunuculuğunun yanı sıra çeşitli programlar sunmuştur. Spikerlik yaparken ayrıca özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yapmıştır.

2013 yılında Habertürk TV'ye geçiş yapmıştır. 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmiştir. Ardından 15 Ocak 2016 tarihinde getirildiği Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevinden 2018 yılında alınmıştır.

VEYİS ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", "kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçlarından 27.12.2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.