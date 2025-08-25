Victoria Beckham'ın gençlik sırrı: Günde 3-4 adet tüketiyor!

Geçtiğimiz nisan ayında 51 yaşına giren ünlü tasarımcı Victoria Beckham, yıllardır genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu söylüyor. Dört çocuk annesi Beckham, 2019 yılında The Telegraph’a verdiği röportajda, cilt sağlığını desteklemek için her gün 3-4 adet avokado tükettiğini açıklamıştı.

AVOKADONUN CİLDE FAYDALARI



Doğal yağ asitleri ve E vitamini bakımından zengin olan avokado, Akdeniz diyetinin de temel besinleri arasında yer alıyor. Düzenli tüketildiğinde ciltte nem dengesini koruyor, A vitamini sayesinde hücre onarımına katkıda bulunuyor. Uzmanlar ayrıca avokadodaki biotinin saç ve tırnak sağlığını iyileştirdiğini, C vitamini ve antioksidan içeriğiyle de cildi serbest radikallere karşı koruduğunu belirtiyor.

2010’da 700 kadınla yapılan bir araştırmada sağlıklı yağların cilt elastikiyetini artırdığı ve kırışıklıkları azalttığı ortaya kondu. 2013’te yayımlanan bir çalışmada ise avokadonun kalp sağlığına olumlu etkileri tespit edildi.

UZMANLAR UYARIYOR



Her ne kadar faydaları saymakla bitmese de uzmanlar, Beckham’ın günde üç-dört avokado tüketmesini fazla buluyor. Sağlıklı yağ alımı için zeytinyağı veya kuruyemişleri de beslenmeye dahil etmenin daha dengeli bir yöntem olduğu vurgulanıyor.

AKDENİZ DİYETİ TERCİHİ



Beslenme uzmanı Prof. Franklin Joseph, Beckham’ın Akdeniz diyetini benimsemesinin uzun vadeli sağlık açısından yerinde bir karar olduğunu ifade ediyor. Bu beslenme biçiminin kalp hastalıkları, felç, tip 2 diyabet ve Alzheimer riskini azaltmada etkili olduğu biliniyor.

Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara dayalı Akdeniz diyetinde, ana protein kaynağı olarak balık ve tavuk öne çıkıyor; kırmızı et ise sınırlı tüketiliyor.