Asi Nehri'nde su sümbülü istilası

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Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini tamamen kapladı.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00


Yaşam hatay asi nehri

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