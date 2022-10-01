Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
Mersin'de oturan ve 10 yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı dizi altından kesilen 1 çocuk annesi Göksu Kendier (37), 2 yıl önce başladığı voleybol sayesinde hayata sarıldı. Formasını giydiği Paralimpik Oturarak Voleybol Mili Takımı ile Aksaray'da kamp yapan Kendier, ''İnsanların ne olursa olsun, hayata tutunmaları lazım. Mutlu olma çabasına girsinler. İnsanların kendini olduğu gibi kabul etmesi lazım. Sporu da hayatlarına dahil edip engelli bireylerle tanışıp, hayatın daha güzel olduğu anlayabiliyorlar'' dedi.
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