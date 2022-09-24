Çay ocağı işletmecisi, 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi

Abone Ol google-news

Burdur'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin (53) yaklaşık 15 yıldır kullandığı çay paketlerini iş yerinin önündeki panoda sergiliyor. Bugüne kadar 5 bin çay paketi biriktiren Üzeyir Çetin, "Kendimce bir görsellik oluşturmaya çalıştım. Kağıtların görselliğini değiştirip resim yapmayı düşünüyorum" dedi.

DHA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00
Burdur çay ocağı işletme Yaşam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler