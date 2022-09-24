Çay ocağı işletmecisi, 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
Burdur'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin (53) yaklaşık 15 yıldır kullandığı çay paketlerini iş yerinin önündeki panoda sergiliyor. Bugüne kadar 5 bin çay paketi biriktiren Üzeyir Çetin, "Kendimce bir görsellik oluşturmaya çalıştım. Kağıtların görselliğini değiştirip resim yapmayı düşünüyorum" dedi.
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