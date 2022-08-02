Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun 'başından aşağı' döktü
Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip garsonun başından aşağı döktü. Görüntüler Twitter'da gündem olurken; Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Akalın'a tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı ise tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.
Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağı döktü. Akalın'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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