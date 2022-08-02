Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun 'başından aşağı' döktü

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Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip garsonun başından aşağı döktü. Görüntüler Twitter'da gündem olurken; Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Akalın'a tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı ise tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 13:22

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağı döktü. Akalın'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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