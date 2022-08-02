Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun 'başından aşağı' döktü

02 Ağustos 2022 Salı, 11:37

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağı döktü. Akalın'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

"HER DÖNEM SARAY SOYTARILIĞI YAPANLARA KARŞI..."

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması da Akalın'ın, garsona yönelik tavrına "Her dönem Saray soytarılığı yapanlara karşı onur ve haysiyet mücadelesi kazanacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Saray’ın kadrolu ‘şarkıcısı’ @DemetAkalin, sahne aldığı bir mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garson arkadaşımızın başından aşağı dökerek “Resmen elma suyu vermişsin bana…” dedi.



Her dönem Saray soytarılığı yapanlara karşı onur ve haysiyet mücadelesi kazanacak. pic.twitter.com/axmFyMulQx — Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması (@kafebardayanism) August 1, 2022

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.