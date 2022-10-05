Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu

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Diyarbakır ve Mardin’de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu.

DHA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00
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