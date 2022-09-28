Erdemli'de limon hasadı başladı

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Türkiye'de limon üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Mersin’in Erdemli ilçesinde, yılın ilk limon hasadı başladı. ‘Mayer’ cinsi erkenci limon ile başlanılan ilk hasadı, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve üreticiler birlikte yaptı.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00
türkiye Hasad Erdemli

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