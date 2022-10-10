Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 10 ile 20 gün arasında talep edilen faytonu yapan 85 yaşındaki Ali Çam (85), kendisinden sonra mesleği yapacak çırak bulunmadığını belirtti. Çam, "Yanımda çırak olarak başlayanların hepsi bırakarak marangoz oldu ya da fabrikalarda çalışmaya başladı" dedi.
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