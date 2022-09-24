Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı

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Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Aksaray'da pandemi döneminde ara verilen balonla yolculuk tekrar başladı. Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri kuşbakışı seyreden turistler, bölgeye hayran kalıyor.

DHA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00
Ihlara Vadisi aksaray Yaşam

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