Kenan Doğulu konserine polis baskını

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İstanbul Sarıyer'de Kenan Doğulu'nun konserinde ilginç anlar yaşandı. Polis, organizatöre telif baskını yaptı.

DHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:09

Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, Sarıyer'de alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı.

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