Kocaeli'de sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma

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Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası'na üye bazı kliniklerde, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla getirilen sokak hayvanları ücretsiz olarak kısırlaştırıldı.

DHA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00


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