Ördeğiyle gezen adam: Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahibine alışan ördek, sokak park demeden her yere sahibinin peşinden gidiyor. Dışarı çıkmayınca sinirlenen Duman ördek, sahibine yaklaşan olunca ise huysuzluğunu gizleyemiyor.

İHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00
tekirdağ ördek

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