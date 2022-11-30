Ördeğiyle gezen adam: Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahibine alışan ördek, sokak park demeden her yere sahibinin peşinden gidiyor. Dışarı çıkmayınca sinirlenen Duman ördek, sahibine yaklaşan olunca ise huysuzluğunu gizleyemiyor.
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