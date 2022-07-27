Pegasus pilotunun Adana seferindeki 'Azer Bülbül'lü anonsu sosyal medyanın gündeminde
Pegasus Hava Yolları pilotunun uçak içi anonsu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Pegasus Hava Yolları'nın Adana seferini yapan uçağında yolculara seslenen pilotun anonsu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Kaptan pilot; anons sırasında sözü Halil Gökkaya müziği İhsan Noyan'a ait olan Azer Bülbül'ün seslendirdiği "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı eserin sözlerini söyledi.
O anlar uçakta bulunanları gülümsetirken, sosyal medyada da çok konuşuldu.
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