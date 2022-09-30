Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

30 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Adana Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve pamuk ıslahçılarının iş birliği ile 12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen yeni yerli ve milli pamuk çeşidi 'Türkan'ın tanıtımı ve hasadı yapıldı. Tarsus'un Çiçekli köyünde gerçekleştirilen hasat törenine Türkan Şoray'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, üreticiler, konuklar, bürokratlar, tarım işçileri ve bölge halkı katıldı. Pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilenen Şoray, kendisine hediye edilen yazmayı da taktı. Hayranlarının sevgisi karşısında duygulanan Türkan Şoray, "Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun sultanı olmak çok güzel bir şey" diye konuştu.