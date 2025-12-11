Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, dün hayatını kaybeden babası Sücaattin Erdem'i son yolculuğuna uğurladı. 7.5 aylık hamile olan eşi Vildan Atasever, Erdem’i bu zor gününde yalnız bırakmadı. Bu gelişmenin üstüne Vildan Atasever'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli?

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak doğdu. Babasının görevi nedeni ile Diyarbakır'a taşınıp 4 yıl Diyarbakır'da yaşamıştır. Vildan Atasever ilk öğreniminin 3 yılını Diyarbakır'da okumuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.

VİLDAN ATASEVER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Atasever, ilk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı "Handan" rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal / En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu önemli ödülü kazanmasının ardından kariyerinin en altın çağlarını yaşamaya başladı ve zirveye oturdu. Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayımlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi. Ay Yapım'ın projesi, 2009-2010 yılları arasında atv'de yayımlanan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Daha sonra yine TRT 1'de yayımlanan Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayımlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırdı. Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolünü oynadıktan sonra yine TRT 1'de yayımlanan Tek Yürek adlı dizide, sonrasında yine TRT 1'de yayımlanan Kasaba Doktoru adlı dizide rol aldı.

VİLDAN ATASEVER EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Vildan Atasever, ilk evliliğini henüz 20 yaşındayken gazeteci Taylan Kılınç ile yaptı ancak çift 2007 yılında boşandı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır. 9 Eylül 2021 tarihinde müzisyen Mehmet Erdem ile evlendi.