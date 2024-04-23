Vişne bahçesi çiçek tarlasına dönüştü: Ağustos ayında hasat edilecekler

Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:17

Güncelleme: 23.04.2024 - 15:17

Sivas'ın habercisi çiçek açan vişne ağaçları görenleri mest etti. Sivas'ta Çukurbelen köyündeki vişne bahçesi adeta beyaz örtüyle kaplandı. Çiçekleriyle bahçeyi beyaza bürüyen ağaçlar, kış mevsimini hatırlatan bir görüntü oluşturarak, görenlere görsel bir ziyafet sundu.

“KAR YAĞMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Komşularına ait olan bahçeyi görenlerin hayran kaldığını belirten Çukurbelen köyü sakinlerinden Ahmet Tüfekçi; “İnşallah bu sene verimli olmasını temenni ediyorum. Bu ağaçlar her sene çok güzel çiçek açıyor. Akşam saatlerinde değişen hava ısısıyla ağaçların etkilenmemesi için bir araç alındı. Böylece soğuk havadan etkilenmeden vişnelerimi toplayacağız. Komşularımıza ait bu 100 dönümlük bahçede yaklaşık iki binin üzerinde vişne ağaçları var. Ağustos ayından itibaren hasat edilmeye başlanacak. Çiçeklerin açmasıyla bahçenin üstüne sanki kar yağmış gibi bir görüntü çıkıyor. Anayol bahçeye yakın olduğundan dolayı her gören hayran kalıyor” şeklinde konuştu.