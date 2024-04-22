Enginarın üretim üssünde hasat başladı: 11 ton üretim bekleniyor

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:39

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:39

Ilık iklim sebzesi olan enginar, ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgelerinde üretiliyor.

Zeytinyağlı olarak sofraları lezzetlendiren enginar, içeriğindeki A ve C vitaminlerinin yanında kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi çeşitli mineralleri barındırması nedeniyle sağlık açısından da tercih ediliyor.

Ülke enginar üretiminin yüzde 30'unu karşılayan İzmir'de, enginar hasadı şubat gibi başlasa da nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşıyor. Hasat, hazirana kadar devam ediyor. Kentte, coğrafi işaretle tescilli sakız enginarının yanında Bayrampaşa cinsi ve melez enginar da ekiliyor.

Kent genelinde 8 bin dekar alanda yetiştirilen enginar üretimi daha çok Çeşme, Urla, Seferihisar, Torbalı ve Karaburun ilçelerinde yapılıyor.

Bu sezon verimi etkileyecek olumsuz hava koşullarının yaşanmadığı enginarda, geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 11 bin tonluk üretim bekleniyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, enginarın yenmek için en uygun döneminin bahar ayları olduğunu, o nedenle hasadın nisan ve mayısta yoğunlaştığını söyledi.

Enginarın ağırlık olarak taze tüketildiğini, dondurularak ya da salamura şeklinde de tercih edildiğini dile getiren Şahin, "İzmir, Türkiye'deki en önemli enginar üretim merkezlerinin başında yer alıyor. Sakız enginarı olarak coğrafi işaret almış, tescillenmiş bir çeşidimiz var. İzmir'de enginarın yetiştiği alanlar birbirine çok yakın alanlar. Urla, Seferihisar, Çeşme hemen hemen hepsi aynı iklim yapısına sahip. Çok yoğun el emeği isteyen bir ürün." diye konuştu.

Şahin, yerel enginar çeşidi sakız enginarı yetiştiriciliğini muhafaza etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, renkli ya da mor olarak adlandırılan enginarların da tercih edildiğini belirtti.

ÜRETİCİ TALEPTEN MEMNUN

Seferihisar'ın Düzce Mahallesi'nde 35 yıldır enginar üreten Turgay Gülgönül de sebzenin dikiminin eylül, ekim ayları gibi yapıldığını, bitkinin kökten çoğaldığını anlattı.

Dip gübrelemesi, seyreltilmesi, yaprak alınması ve ilaçlama işlemleri yaptıklarını söyleyen Gülgönül, yumuşak geçen kış mevsiminde ilk mahsullerin şubat ayında alınabildiğini dile getirdi.

Gülgönül, internet üzerinden sattığı ürünlerine yoğun talep olduğunu bildirdi.

33 yıldır enginar üreticiliği yapan Ersin Güvercin ise ürüne talebin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Ürüne Türkiye'nin her bölgesinden rağbet olduğunu kaydeden Güvercin, kargoyla enginar taleplerini karşıladıklarını belirtti.