Sakarya Vadisi'nde ekim başladı, temmuz ayında hasat edilecek! 50 bin dönüm arazide üretiliyor...

Bilecik'in karpuzuyla meşhur ilçesi Osmaneli'nde fideler toprakla buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:54
Sakarya Vadisi'nde ekim başladı, temmuz ayında hasat edilecek! 50 bin dönüm arazide üretiliyor...
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Marmara Bölgesi'nin karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fideleri toprakla buluşturan çiftçiler hasat için gün sayıyor.

Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan ve adını nehirden alan vadideki arazilerde yetiştirilen Osmaneli karpuzunun Temmuz ayında hasadı yapılacak. Yüksek verim almak isteyen üreticiler, toprağa ekilen fidelerin zirai dondan etkilenmemesi için üzerlerine naylon sererek önlem aldı. Nehirden sulanan 50 bin dönüm arazide üretim yapan çiftçiler, geçen yıl 250 bin ton olan rekoltenin artmasını bekliyor.

Kendine has tadı ve aromasıyla tercih edilen Osmaneli karpuzu, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz illerine satılıyor.


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