Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:16

Vize koşulları ülkeden ülkeye değişir. Yurt dışına çıkmak isteyen yurttaşlar, nasıl vize alındığını ve vizenin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. Peki, Vize nasıl alınır? Vize başvurusu kaç günde sonuçlanır? Vize ücreti ne kadar? Kaç tür vize vardır? Vize başvurusu nasıl yapılır?

VİZE NASIL ALINIR?

Vize almak için, ilgili ülkenin konsolosluğuna veya vize başvuru merkezine başvurmak gerekir. Vize başvuru sırasında, pasaport, fotoğraf, doldurulmuş vize başvuru formu, seyahat sağlık sigortası ve diğer bazı belgeler gereklidir.

VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Vize ücreti, ülkeye göre değişmektedir. Vize ücreti, genellikle vize başvurusu sırasında ödenir.

VİZE ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Geçerli pasaport

Biyometrik fotoğraf

İkametgah belgesi

Mesleki durum belgesi

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Gelir durumunuzu gösteren banka hesap dökümü

Evli kişiler için evlilik cüzdanı

Sağlık sigortası

Sayılan belgeler dışında ülke konsoloslukları ek belgeler talep edebilir.

VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vize almak için ilk yapılması gereken, ülkeye, seyahat amacına ve pasaport türüne göre gerekli belgeleri hazırlamaktır. Daha sonra giriş yapılmak istenen ülke konsolosluklarına ya da vize başvurusu için aracılık yapan kurumlara başvuru yapmanız gerekir. Başvuruyu konsolosluğa giderek yapabileceğiniz gibi online kanallarla da yapabilirsiniz. Başvuru için ilgili ülkenin vize başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin eksiksiz olması önemlidir.

VİZE BAŞVURUSU KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR?

Vize başvurusu, genellikle birkaç gün içinde sonuçlanır.

VİZE TÜRLERİ NELER?

Turizm vizesi: Yabancı bir ülkeye turistik amaçlı seyahat etmek istiyorsanız, turizm vizesine başvurmanız gerekir.

Öğrenci vizesi: Eğitim için yurtdışına çıkmak isteyen kişiler öğrenci vizesine başvurur.

Çalışma vizesi: Çalışma vizesi, çalışmak amacıyla yurtdışına gitmek isteyenlerin başvurduğu vize türüdür. Yabancı bir ülkede çalışmak isteyenler çalışma izni olarak da bilinen çalışma vizesine başvurmalıdır.

Transit vize: Transit vize ya da geçiş vizesi bir ülkeye seyahat etmek için başa bir ülke sınırında giriş yapmanız gerekiyorsa gereklidir. Transit vize ile gitmek istediğiniz ülkeye seyahat etmek için farklı bir ülkeye giriş yapmanız gerektiği durumlarda verilir. Bu nedenle transit vize kısa sürelidir.

Resmi görev vizesi: Diplomatik bir görev için yurtdışına gitmek isteyen kişiler resmi görev vizesi almalıdır. Resmi görev vizesinin süresi görevin süresine bağlıdır.