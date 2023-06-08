Vizesiz seyahat edilen 5 ülke. İstanbul'a Malatya'dan daha yakınlar...

Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:10

Güncelleme: 08.06.2023 - 14:10

Son dönemde vizesiz seyahat edilebilen ülkeler bir çok gezgin tarafından araştırılıyor. Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümü Türk vatandaşlarından vize istiyor. Yakın bir zamanda Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen ve Türkiye'ye Malatya'dan çok daha yakın olan 5 Avrupa ülkesi ise Türk vatandaşlarının şimdilik vizesiz gidebileceği ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Genç kuşak gazetecilerinden Sadık Şimşek; Türk vatandaşlarının vizesiz gidebilecekleri 5 Avrupa ülkesini sıraladı; İşte o ülkeler

Türkiye'de bir çok kişi vize alma sorunuyla karşı karşıya. Farklı ülkeleri keşfetmek isteyenler ise gidilebilecek ülkeleri araştırıyorlar.

İstanbul'a Malatya'dan bile daha yakın vizesiz 5 ülke bulunuyor.

KUZEY MAKEDONYA

150 binin üzerinde Türk'ün yaşadığı Kuzey Makedonya adeta bir tatil cenneti. Üsküp'teki Osmanlı dönemine ait eserler kenti daha da anlamlı kılıyor. Ohri ise minik bir Bodrum gibi. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan Ohri özellikle turistlerin en çok ziyaret ettiği kentler arasında. Kuzey Makedonya genel olarak diğer Avrupa ülkelerine göre en ucuz ülke

SIRBİSTAN

Yakında kimlikle seyahatin başlayacağı Sırbistan'da da tıpkı Kuzey Makedonya'da olduğu gibi onlarca Osmanlı eseri bulunuyor.

Ülkenin başkenti Belgrad minik bir İstanbul gibi. Ülkedeki gidilmesi gereken diğer bir şehir ise Niş.. Sırbistan'da genel olarak ucuz bir ülke.

BOSNA HERSEK

Balkanların en önemli ülkelerinden biri. Bosna Hersek'e de yakında kimlikle gitmek mümkün olacak. Bu ülkede en az Kuzey Makedonya kadar önemli bir ülke. Tarihi yapılarıyla dikkat çeken ülke adeta gezginleri hayran bırakacak güzelliklere sahip

KOSOVA

Şimdilerde Sırbistan'la sorun yaşamasıyla gündeme gelen bu şirin ülkede onlarca Osmanlı mimarisini bünyesinde barındırıyor. Prizren özellikle ziyaretçilerini büyüleyen bir kent. Prizren'i görenler küçük Amasya diyorlar.

KARADAĞ

Karadağ, Balkan ülkeleri arasındaki en güzel ülke. Tatil cenneti olarak bilinen Karadağ özellikle Avrupa'nın en zengin ve en ünlü isimlerini ağırlıyor.

İstanbul'dan direk uçuşun olduğu ülkede binlerce Türk yaşıyor. Budva ve Kotor gibi kentler bu ülkenin gidilesi şehirleri.

Çeşme, Alaçatı ve Bodrum'dan bile daha güzel olan plajlara sahip. Ucuzluğunu ise ülkeye girenler ilk dakikalarda anlayabiliyor.