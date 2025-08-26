Magazin dünyasındaki ‘me too’ hareketi devam ediyor. Son olarak cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Lara Kamhi 19 yıl önce yaşadığı şiddeti açıkladı. Peki, Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı ne iş yapıyor? Lara Kamhi olayı ne?

VOLKAN BÜYÜKHANLI KİMDİR?



Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumlu bir iş insanı. 2008 yılında Sanem Hanım ile evlendi ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Volkan Büyükhanlı, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olarak turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesidir.

LARA KAMHİ OLAYI NE?

Yönetmen Lara Kamhi, paylaşımında 19 yıl önce yaşadığını belirttiği olayı detaylı bir şekilde anlattı. İddiasına göre, ablasının sevgilisinin arkadaşı olan Volkan Büyükhanlı ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Birliktelikleri sırasında Büyükhanlı’nın uyuşturucu bağımlılığı olduğunu öğrendiğini ve ayrıldığını belirtti. Ancak Büyükhanlı’nın ısrarları üzerine ikinci bir şans verdiğini ifade etti. Kamhi, bir gün birlikte çalıştığı bir kişiden gelen masum bir mesajın Büyükhanlı tarafından görülmesi üzerine, telefonunun başına atıldığını, kapıların kilitlenip panjurların indirildiğini ve dört saat boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Şiddet sonucunda deforme bir yüz, kırık kol, beyin travması ve çıkık çene gibi ciddi yaralanmalar yaşadığını aktardı.