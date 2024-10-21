Vücudumuz 7 yılda bir kendini yeniliyor mu? bilim ne diyor, gerçek Ne?

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:05

Vücudumuzun her 7 yılda bir tamamen yenilendiği sıkça duyduğumuz bir iddia. Peki, bu ne kadar doğru? Hücrelerimizin sürekli bir değişim içinde olduğu kesin, ancak bu yenilenme süresi vücudumuzun her parçası için aynı değil.

Vücudun işlevlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için eski hücreler ölürken yenileri üretilir. Hücre yenilenmesi, mitoz adı verilen hücre bölünmesi süreciyle gerçekleşir. Mitozda, bir hücre ikiye bölünerek genetik olarak birbirinin aynısı iki yeni hücre meydana gelir. Bu süreç, hücrelerin çoğalmasını sağlar ve vücutta gerekli yenilenme devam eder. Ayrıca, kök hücreler de vücudun ihtiyaç duyduğu farklı hücre tiplerini üretmek için sürekli olarak bölünürler ve yenilenme sürecine katkı sağlarlar.

Ancak her hücre, aynı hızda yenilenmez. Örneğin, bağırsak yüzeyindeki epitel hücrelerinin ömrü sadece 5 gündür. Buna karşın bağırsağın ana dokusundaki hücreler ortalama 15 yıl yaşar. Kırmızı kan hücreleri vücudumuzda yaklaşık 4 ay kadar yaşarken, beyaz kan hücreleri 1 yıl boyunca işlev görür. Kolon hücreleri ise 4 gün gibi kısa bir ömre sahiptir. Cilt hücreleri ise sürekli olarak yenilenir ve yaklaşık 2-3 haftada bir değişir.

İskelet sistemimiz de sürekli bir yenilenme süreci içerisindedir. Ancak bu sürecin tamamlanması yaklaşık 10 yıl sürer. Karaciğer hücrelerinin yenilenme süresi ise 300 ile 500 gün arasında değişir.

Kısacası, vücudumuzun her 7 yılda bir tamamen yenilendiği iddiası doğru değildir. Vücudun farklı bölgelerindeki hücreler, farklı hızlarda yenilenir. Kimileri birkaç gün içinde, kimileri ise yıllar içinde kendini yeniler. Bu da vücudumuzun belirli bir süre içinde tamamen yenilendiği fikrini çürütür.