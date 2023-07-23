Güneşte bırakılan damacana ve pet şişeler insan sağlığını tehdit ediyor!

Yayınlanma: 23.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 07:00

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç, sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş altında bırakılan plastik su şişeleri ve damacanalar konusunda uyarıda bulundu.

Otomobillerde bırakılan su şişeleriyle ilgili de uyaran Prof. Dr. Tunç Akkoç, "Otomobilde unuttuğunuz pet şişeler hemen erimeye başlar ve içindeki kimyasal madde hemen suya geçer" diye konuştu.

"GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALAN PLASTİKLER ÇÖZÜNEREK SUYA KARIŞABİLİR"

Rekor seviyeye ulaşan sıcak ile birlikte su kullanımı arttı. Uzmanlar ise trafikte satılan, araçlarda bırakılarak güneşe maruz kalan plastik su şişelerine dikkat çekiyor.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç, şunları kaydetti:

"Şu dönemde en vazgeçilmez, içme suyu kaynaklarından bir tanesi damacana sular ve bunu herkes evinde kullanıyor. Damacana sular sağlık açısından içerisinde ki plastik ve onun bulundukları ortam, üretilme koşulları, stoklanma koşulları ve evde ki kullanım koşullarıyla birlikte bazı riskler oluşturabilir. Özellikle plastik yapıda oldukları için içinde bulundukları ortam, güneş ışığına maruz kalmaları bu plastiklerin çözünerek suya karışmasına sebep olabiliyor. Uzun süre bu su damacanaları dışarıda kalırlarsa, sıcakla beraber o mikro plastikler çözünerek tekrar suya karışabiliyor. Tabi bunun içerisinde bazı kimyasal maddeler de var. Bunu anlamanın çeşitli yolları var. İçerken anlamayabiliriz belki ama çok uzun süre güneşe maruz kalanların tadında, renginde, kokusunda değişiklikler meydana gelebiliyor. Tüketici bunu rahatlıkla anlayabilir."

"BAĞIŞIKLI SİSTEMİMİZ ZAYIFLAR VE ..."

Akkoç, "Çok uzun süre sıcağa, ısıya, güneşe maruz kalmış damacanaları kullanmamak gerekir, bu önemli. Ne olur kullanırsak dersek, bu bahsettiğimiz kimyasal maddelerin suya karışmasıyla beraber tükettiğimizde öncelikli olarak bağırsak sistemimizde o 'intakt' dediğimiz epital yapının bozulmasına sebep olabilir. İstemediğimiz kimyasal maddeler, bakteriler, mikroorganizmalar oradan immün sistemimize giriş yapabilirler. Bu bağışıklık sistemimizi düşürür ve birçok hastalığa karşı açık duruma gelebiliriz" diye konuştu.

"PLASTİK ŞİŞELER BİR KERE KULLANILMALI"

Plastik şişeler ve damacanaların kullanım süresi hakkında yorumunu paylaşan Prof. Dr. Tunç Akkoç, "Damacana suları kullanıldıktan sonra damacanalar devamlı değişiyor. Ama evde de bir haftadan bir buçuk haftadan fazla kullanılmaması gerekiyor. Diğer taraftan o küçük su şişelerini dolduruyoruz, atmıyoruz. Onlar zaten dikkat ederseniz, mesela otomobilde unuttuğunuzu düşünün hemen erimeye başlar ve içinde ki kimyasal madde hemen geçer. Bu şişeleri bana göre bir kere kullanmak kafi. En fazla soğuk su yapmak için 2 kere kullanılabilir ama mutlaka etkilenir" diye konuştu.

"CAM ŞİŞELER BU KONUDA ÇOK BAŞARILI"

Açık havada direk güneş ışınına maruz kalan şişelerin uzun süre muhafaza edilmesine dikkat çeken Akkoç, "Dışarıda suların bekletilmesi ki, şuan da hava sıcaklıkları malum ne kadar yüksek. Orada mutlaka kimyasal geçiyor. 1-2 saat içerisinde belki geçmeyebilir ama ben daha uzun süre maruz kalmasından bahsediyorum. Yani günlerce kalmasından bahsediyorum. Bunu için damacanalar giydirilebilir, koruyucu kılıflar içerisinde saklanabilir. Veya cam şişeler tercih edilebilir ki cam şişeler bu konuda çok başarılıdır" şeklinde konuştu.