Vücutta biotin eksikliğine sebep oluyor: Saç dökülmesine yol açan 5 besin

Yayınlanma: 18.03.2025 - 19:09

Güncelleme: 18.03.2025 - 19:09

Saç dökülmesi, hem kadınların hem de erkeklerin sık karşılaştığı estetik ve sağlık problemlerinden biridir. Genetik faktörler, stres, hormonal dengesizlikler gibi birçok neden saç kaybına yol açsa da, beslenme alışkanlıkları da saç sağlığı üzerinde doğrudan etkili olur. Özellikle biotin eksikliği, saç dökülmesinin temel nedenlerinden biridir. Yanlış besin seçimleri, vücudun biotin emilimini azaltarak saç sağlığını tehdit edebilir. Peki, vücutta biotin eksikliğine sebep olan gıdalar nelerdir? İşte, saç dökülmesine yol açan 5 besin...

SAÇ DÖKÜLMESINE YOL AÇAN 5 BESIN

1. Çiğ yumurta beyazı

Neden zararlı?

Çiğ yumurta beyazında bulunan avidin adlı protein, biotin ile bağlanarak vücudun biotini kullanmasını engeller. Uzun süreli ve sık tüketimde biotin eksikliğine yol açarak saç dökülmesini hızlandırabilir.

Ne yapmalı?

Yumurta beyazını çiğ değil, pişmiş olarak tüketmek, avidinin etkisini azaltır ve biotin emilimini engellemez.

2. Şekerli ve işlenmiş gıdalar

Neden zararlı?

Fazla şeker tüketimi, kan şekerinde ani yükselmeler ve düşüşlere neden olur. Bu dalgalanmalar hormonal dengesizliklere yol açarak saç köklerinin zayıflamasına ve dökülmesine neden olabilir. Ayrıca işlenmiş gıdalar biotin dahil birçok vitaminin emilimini olumsuz etkiler.

Ne yapmalı?

Basit karbonhidrat ve şekerli gıdaların tüketimini sınırlamak, daha doğal ve tam tahıllı ürünlere yönelmek gerekir.

3. Alkol ve kafein tüketimi

Neden zararlı?

Aşırı alkol ve kafein tüketimi, vücudun mineral ve vitamin emilimini azaltır. Özellikle biotin, çinko ve demir eksikliklerine yol açarak saçların güçsüzleşmesine neden olabilir.

Ne yapmalı?

Günde 1-2 fincan kahveyi aşmamak ve alkol tüketimini minimum seviyeye indirmek saç sağlığını korumada yardımcıdır.

4. Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyecekler

Neden zararlı?

Trans yağlar ve doymuş yağlar, saç köklerinin tıkanmasına neden olabilir. Ayrıca yağlı besinler, vücudun sağlıklı yağ ve vitamin dengesini bozarak saçların dökülmesine yol açar.

Ne yapmalı?

Daha çok zeytinyağı, avokado ve omega-3 yağ asitleri içeren gıdaları tercih etmek, saç sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlar.

5. Düşük proteinli diyetler

Neden zararlı?

Protein, saçın temel yapı taşı olan keratinin ana kaynağıdır. Protein eksikliği, saçların zayıflamasına ve dökülmesine neden olur. Biotin, proteinle birlikte saç sağlığını destekler.

Ne yapmalı?

Yeterli miktarda yumurta, balık, tavuk, baklagiller ve süt ürünleri tüketmek önemlidir.