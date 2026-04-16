Vücuttaki o kaşıntıyı hafife almayın: Onkologlar uyardı, 4 farklı kanserin habercisi olabilir

Günlük hayatta pek çok kişinin karşılaştığı cilt kaşıntısı, çoğu zaman basit bir nemlendirici veya alerji ilacıyla geçiştiriliyor. Ancak onkoloji uzmanları, geçmeyen ve belirli periyotlarda şiddetlenen kaşıntıların altında yatan hayati tehlikelere dikkat çekiyor. Dr. Amit Garg, özellikle gece artan veya banyo sonrası tetiklenen kaşıntıların, vücudun içindeki bir tümörün ya da kan hastalığının habercisi olabileceğini vurguluyor. İşte kaşıntı ile kendini gösteren o kanser türleri ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar:

GECE ARTAN ŞİDDETLİ KAŞINTI: HODGKİN LENFOMA TEHLİKESİ

Lenfatik sistemi doğrudan etkileyen Hodgkin Lenfoma, erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek bir kanser türüdür. Ancak bu hastalığın en belirgin sinyallerinden biri, vücutta yaygın olarak hissedilen ve özellikle gece saatlerinde hastayı uyutmayacak seviyeye ulaşan şiddetli kaşıntıdır. Dr. Garg, kaşıntıya eşlik eden halsizlik, ani kilo kaybı, gece terlemesi ve lenf bezlerinde (kasık, koltuk altı veya boyun) oluşan ağrısız şişliklerin "vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması" gerektiğini ifade ediyor.

EGZAMA İLE KARIŞTIRILAN SİNSİ HASTALIK: KUTANÖZ T-HÜCRELİ LENFOMA

Ciltte oluşan düz ve kırmızı lekeler, sıklıkla egzama veya basit bir deri döküntüsü ile karıştırılıyor. Kutanöz T-hücreli Lenfoma adı verilen bu kanser türünde, deri yüzeyindeki kaşıntı tüm tedavilere rağmen iyileşme göstermiyor. Eğer uygulanan kremler ve alerji tedavileri kaşıntıyı dindirmiyorsa, bu durumun bir deri kanseri türü olma ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar, ciltteki değişimlerin biyopsi ile incelenmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

SICAK BANYO SONRASI KAŞINTI VE ORGAN TÜMÖRLERİNE DİKKAT

Kemik iliğinin kontrolsüzce kırmızı kan hücresi üretmesiyle ortaya çıkan "Polisitemi Vera" adlı kan kanseri, oldukça özgün bir belirtiye sahiptir. Bu hastalar, genellikle sıcak bir duş veya banyo sonrasında vücutlarında yoğun bir kaşıntı hissederler. Bunun yanı sıra safra kesesi ve pankreas kanserlerinde de benzer bir tablo görülebilir. Safra kanallarının tıkanması sonucu ciltte biriken safra tuzları, şiddetli kaşıntıyı tetikler. Dr. Garg, kaşıntıya eşlik eden göz aklarında sararma (sarılık), karın ağrısı veya dışkılama alışkanlıklarındaki değişikliklerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.