Vücuttan mikrop atan baharatlar.. 1 tatlı kaşığı bile yetiyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:28

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:28

Vücuttaki mikropları söküp atan 4 baharat bulunuyor. O baharatlar arasında ''Zencefil, Tarçın, Kekik ve Karabiber'' ilk sırada yer alıyor.

Zencefil: Zencefil, anti-enflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Zencefil, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.





Tarçın: Tarçın, antiviral ve antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Tarçın, kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir ve vücuttaki mikropları öldürmeye yardımcı olabilir.





Kekik: Kekik, antibakteriyel ve antifungal özellikleri ile bilinir. Kekik, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir ve vücuttaki mikropları öldürmeye yardımcı olabilir.





Karabiber: Karabiber, antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Karabiber, vücuttaki mikropları öldürmeye yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

KARANFİL MUCİZESİ

Öte yandan karanfille ilgili de ilginç bir bilgi paylaşıldı. Mideyi rahatlatan ve bağırsakları temizleyen karanfilin aynı zamanda diş çürüklerine de iyi geldiği öğrenildi. Posta'da yer alan habere göre; Yüzyıllardır karanfilağrı kesici bir teknik olarak kullanılmıştır. Karanfil dokunduğu cildi uyuşturan ve diş ağrısından geçici bir rahatlama sağlayabilen aktif bir bileşen içerir.

Diş çürüklerine ve dişeti iltihaplarına neden olan bakterileri, mikropları öldürür.

Diş ağrısını hafifletir.

Karanfil yağı geçici ağrı kesicidir. Hassas bir dişten gelen ağrıyı hafifletecek kadar güçlü olabilir.

KARANFİL NASIL KULLANILACAK?

Karanfili yemeklerden sonra ağzınızda dolaştırabilirsiniz. Diğer bir seçenek de çayı karanfille içmek. Elbette bunları yaparken kronik hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır.



