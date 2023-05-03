Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:47

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:47

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesindeki açıklamaya göre, Kamerun doğumlu ABD vatandaşı pivot Joel Embiid, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Giannis Antetokounmpo'yu (Milwaukee Bucks) geçerek ödüle layık görüldü. Peki, NBA Yılın En Değerli Oyuncusu seçilen Joel Embiid kimdir, nereli, kaç yaşında? Joel Embiid hangi takımlarda basketbol oynadı? İşte ayrıntılar...

JOEL EMBİİD KİMDİR?

Joel Embiid, 16 Mart 1994 tarihinde Kamerun'da doğdu. Embiid, Kansas Üniversitesi'nde bir yıl okudu. 13 Şubat 2014'te Naismith College Yılın Oyuncusu için 30 finalistten biri seçildi. 2013-14'te 28 maç oynadı ve maç başına 23,1 dakikada 11,2 sayı, 8,1 ribaund, 1,4 asist ve 2,6 blok ortalamaları aldı. Yedi maçta 15'in üzerinde sayı ve altı maçta 5'in üzerinde blok yaptı. Daha sonra Yılın All-Big 12 Savunma Oyuncusu ödüllerini kazandı ve All-Big 12 ikinci takıma seçildi.

Embiid, Mart 2014'te sırtında bir stres kırığı geçirdi. O yılki Big 12 turnuvasını ve NCAA turnuvasını kaçırdı. Kansas, NCAA turnuvasının ikinci turunda (32 turu) kaybetti.

2014 NBA Seçmeleri öncesi Andrew Wiggins ve Jabari Parker ile beraber ilk sıra seçimine aday 3 oyuncudan biriydi. 26 Haziran'daki seçmelerde Philadelphia 76ers tarafından üçüncü sırada seçildi. 20 Haziran 2014'te yaşadığı sakatlıktan sonra dört ile altı hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Sakatlığı sebebiyle 2015-16 sezonunu da kaçıran Joel Embiid, 26 Ağustos 2014'te Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.

JOEL EMBİİD HANGİ TAKIMLARDA BASKETBOL OYNADI?

2014-günümüz - Philadelphia 76ers



