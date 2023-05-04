Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:12

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Peki, İrfan Buz kimdir, nereli, kaç yaşında? İrfan Buz hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte ayrıntılar...

İRFAN BUZ KİMDİR?

İrfan Buz, 15 Nisan 1967 yılında İstanbul'da doğdu. 1971 yılında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Almanya’da öğrenimini tamamladıktan sonra olarak Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. Almanya'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra 1988 yılında Almanya 3. Lig takımlarından Lüdenscheid takımından Türkiye 1. ligi futbol takımı Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu. Daha sonra sırası ile Vanspor ve Sakaryaspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Almanya'dan teklif alarak bu ülkeye geri döndü. Almanya’da futbol kariyerine devam ederken Barışspor Hackenberg takımında antrenör futbolcu olarak teklif aldı ve bu takımda antrenörlük hayatına başladı.

1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi. Daha sonra DFB yani Almanya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı ve alt yapılarda U-11'den başlayarak U-19'a kadar bütün yaş gruplarında antrenör olarak görev aldı. Bu yapılardaki çalışmaları 1999-2008 yılına kadar devam etti. 2005 yılında UEFA A Lisansını aldı. 2009 yılında TFF Avrupa temsilciliği görevinde bulunan Erdal Keser hocadan teklif alarak millî takım scout'luğu görevine başladı. Bu bölge Schalke, Dortmund, Bochum, Essen ve Duisburg bölgelerini içine almakta, Türk futbolcularının en yoğun olduğu bölge olarak tanınmaktadır. Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına geldi. Kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirildi. Burada Daum'un yardımcılığını yaptı ve bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçti.

İrfan Buz, 2014-2015 sezonu başlarında Bursaspor görevinden ayrıldı. Şenol Güneş'in bu göreve gelmesi ile birlikte boşta kalan Buz, 24 Eylül 2014 tarihinde Gençlerbirliği takımınının başına getirildi. 13.10.2015 tarihi itibarıyla PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a Yücel İldiz'den boşalan koltuğa getirildi. Yeni Malatyaspor'un başında 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselen Buz, 31 Mayıs 2017'de görevinden ayrıldı. 2019-20 sezonu başında ise Samsunspor'un başına geçti. 2020 yılı Mayıs ayında, 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörlüğü görevine getirildi.

En beğendiği kulüp Bayern München, en beğendiği futbolcu Cristiano Ronaldo, en beğendiği Türk futbolcu Burak Yılmaz olan İrfan Buz, bir röportajda şimdiye kadar çalıştığı en disiplinli futbolcu olarak Fernando Belluschi, en tembel futbolcu olaraksa Raheem Lawal'ın adını vermişti.

İRFAN BUZ HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2009 Olpe

2013 Iserlohn

2014 Bursaspor

2014 Gençlerbirliği

2015 Yeni Malatyaspor

2017 Osmanlıspor

2019 Samsunspor

2020 Bursaspor

2020 Kasımpaşa

2021 Yeni Malatyaspor

2023- Giresunspor

İRFAN BUZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1988-1990 Lüdenscheid

1990-1991 Sarıyer

1991-1992 Vanspor (kiralık)

1992-1995 Sakaryaspor

1993-1994 Maltepespor (kiralık)

1995-1998 Barışspor Hackenberg