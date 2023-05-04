Mustafa Aşan kimdir, kaç yaşında? Mustafa Aşan hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 04.05.2023 - 13:47

Güncelleme: 04.05.2023 - 13:47

TFF 3'üncü lig ekibi Karşıyaka, 9 yıldır yeşil-kırmızılı takımın orta saha mevkisinde forma terleten kaptan Mustafa Aşan ile yollarını ayırdı. Mustafa Aşan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MUSTAFA AŞAN KİMDİR?

Mustafa Aşan, 11 Eylül 1988'de Diyarbakır'da doğdu. Futbola Diyarbakır ekiplerinden Gençlerbirliğispor'un altyapısında başlayan futbolcu, daha sonra Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 2006 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalasa da Paf Takım'da oynamaya devam etti.

Oyun tecrübesi edinebilmesi için 2006-07 sezonun ara transfer döneminde o zamanın 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a kiralandı. Burada hiçbir resmî karşılaşmada görev almadan geri döndü.

2007-08 sezonunu kiralık olarak İnegölspor'da geçirdi. İnegölspor için ilk resmî karşılaşmasına 19 Ağustos 2007 tarihinde Gaziosmanpaşa'ya karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. 2008-09 sezonunun başında Manisaspor'a transfer oldu fakat aralıksız kiralık olarak yine İnegölspor'a gönderildi. Yarım sezon burada kiralık oynadıktan sonra 1.5 sezonluğuna Akhisar Belediyespor'a kiralandı. Burada uyum sorunu çekmeden takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı.

2009-10 sezonunda takımıyla 2. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp 1. Lig'e yükselmeyi başardı. 2010-11 sezonun başına bonservisiyle beraber Akhisar Belediyespor'a transfer edildi. Akhisar Belediyespor'da 6 sezon forma giyen futbolcu, Akhisar halkınca sevilen bir isim oldu. 2012 yılında Akhisarsporla 1. ligde şampiyon olup Süper Lige yükseldi. Süper ligde ilk sene forma şansı bulan futbolcu, Beşiktaş deplasmanında attığı golle Akhisarspor'un üç büyüklere attığı ilk gole imza attı. 2013-2014 sezonunda sakatlık yaşayan ve ilk 11'de pek şans bulamayan futbolcu, devre arasında Şanlıurfaspor'a satıldı. Şanlıurfasporda 2. devre değişmez oyunculardan olsa da sene sonunda Karşıyaka'ya kiralandı. 2014-15 sezonunu Karşıyaka'da 32 müsabakada forma giyerek istikrarlı geçirdi.

2015-2016 sezonunda bonservisi olan takım Şanlıurfaspor'a döndü. Karşıyaka 8 Ocak 2016'da 1 yıllığına transfer etti.

Futbolcu, 4 kez Türkiye U-19 millî takımı formasını giydi.

MUSTAFA AŞAN'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2001-2004 Gençlerbirliği

2004-2006 Beşiktaş

Profesyonel kariyeri

2006-2008 Beşiktaş

2007 Eskişehirspor

2007-2008 İnegölspor

2008-2010 Manisaspor

2008-2009 İnegölspor

2009-2010 Akhisar Bld.

2010 Akhisar Bld.

2014 Şanlıurfaspor

2014-2016 Şanlıurfaspor

2014-2015 Karşıyaka

2016 Karşıyaka

Millî takım kariyeri

2007 Türkiye U-19