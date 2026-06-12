WhatsApp çöktü mü? 12 Haziran 2026 WhatsApp Web neden açılmıyor?

Günlük iletişimimizin ve iş hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan WhatsApp, masaüstü sürümü olan WhatsApp Web ile klavye başındaki hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Ancak 12 Haziran 2026 öğle saatlerinden sonra WhatsApp Web'e erişim sorunu yaşanıyor?

WHATSAPP WEB NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün dünya genelinde WhatsApp başta olmak üzere Meta altyapısını kullanan platformlarda ciddi bir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar mesaj gönderemiyor, gelen mesajları alamıyor ve özellikle WhatsApp Web arayüzüne giriş yaparken sürekli yüklenme ekranında takılı kalıyorlar.

Günlük hayatımızın ve iş dünyasının ana iletişim damarlarından biri olan WhatsApp, an itibarıyla küresel bir erişim krizinin pençesinde. Birçok kullanıcı mesaj gönderemediğini, alınan iletilerin geciktiğini ve özellikle WhatsApp Web arayüzüne bağlantı kurulamadığını raporluyor. İlk tepki olarak cihaz ayarlarını kontrol eden veya modemi yeniden başlatan kullanıcılar, sorunun çok daha büyük ölçekli bir altyapı probleminden kaynaklandığını fark etti.