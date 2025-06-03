Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. WhatsApp'ta kimi zaman erişim sıkıntıları yaşanabiliyor. Kullanıcılar, 3 Haziran tarihinde mesajlarının iletilmediğini fark etti. Peki, WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp neden açılmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Son dakika gelişmelere göre mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorun yaşandığı kullanıcılarca öne sürülüyor. Kullanıcıların bir bölümü mesaj göndermede sorun yaşadıklarını bildirirken konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor.

Konuyla alakalı olarak Downdetector, WhatsApp'ta sorunun meydana geldiğini grafikle bildiriyor. WhatsApp 3 Haziran erişim sıkıntısının kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.