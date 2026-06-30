WhatsApp'ta telefon numarası zorunluluğu kalkıyor: Kullanıcı adı dönemi başlıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artırmaya yönelik yeni bir dönem başlatıyor. Platform, kullanıcıların kişisel telefon numaralarını üçüncü kişilerle paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, yalnızca benzersiz kullanıcı adları üzerinden sohbet edebilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

KULLANICI ADI DÖNEMİ KADEMELİ OLARAK BAŞLIYOR

Gelecek aylarda dünya genelindeki 3 milyar hesap sahibi için kademeli olarak kullanıma sunulacak özellik kapsamında kullanıcılar, isteğe bağlı olarak uygulama üzerinden kendilerine birer kullanıcı adı belirlemeye başladı. WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemin öne çıkan detayları şu şekilde sıralandı:

Esneklik: Belirlenen kullanıcı adları istenildiği zaman silinebilecek veya değiştirilebilecek.

İletişim Kolaylığı : Sistem tamamen aktif hale geldiğinde, yeni bir sohbete başlamak için telefon numarası yerine kullanıcı adının verilmesi yeterli olacak.

Güvenlik Önlemleri: Güvenlik amacıyla istenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri mevcut yapısıyla korunacak.

Karakter Sınırı ve Kısıtlama: En fazla 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adlarında, taklitçiliğin önüne geçmek adına üst düzey yetkililer ve ünlüler için bazı kısıtlamalar uygulanacak.

Kayıt Şartı: Özellik tamamen devreye girdiğinde bireysel telefon numaraları profillerde görünmez kalacak ancak bir WhatsApp hesabı açabilmek için telefon numarası zorunluluğu devam edecek. Platformda herkese açık bir kullanıcı adı dizini yer almayacak.

WhatsApp Ürün Müdürü Alice Newton-Rex, özellikle grup sohbetlerinde telefon numaralarının yabancılarla paylaşılmak istenmediğine dair yoğun talepler aldıklarını, bu yeni özellikle kullanıcılara kimliklerini nasıl yansıtacakları konusunda tam kontrol vermeyi amaçladıklarını belirtti. Benzer bir gizlilik özelliğinin, güvenli mesajlaşma uygulaması Signal tarafından 2024 yılında hayata geçirildiği biliniyor.

UZMANLARDAN 'META VERİ' UYARISI

Gelişmeyi değerlendiren Oxford Üniversitesinden Prof. Carisa Veliz, özelliğin gizlilik adına olumlu bir adım olduğunu kabul etmekle birlikte, çatı şirket Meta'nın veri toplama politikalarını eleştirdi. Veliz, uygulamanın reklam amaçlı meta veri toplamaya devam ettiğini hatırlattı. WhatsApp, uçtan uca şifreleme teknolojisi nedeniyle sohbet içeriklerini reklam için kullanamasa da kiminle ne zaman mesajlaşıldığı gibi profilleme verilerini reklam süreçlerinde değerlendirmeyi sürdürüyor.

YÖNETİMDE NÖBET DEĞİŞİMİ

WhatsApp, bu köklü teknolojik dönüşümün yanı sıra yönetim kadrosunda da önemli bir değişikliğe gitti. Platformu yaklaşık yedi yıldır yöneten CEO Will Cathcart görevinden ayrıldı. Cathcart’ın yerine Hindistan merkezli finansal teknoloji girişimi CRED'in kurucusu Kunal Shah getirildi.



Kaynak: BBC