Popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ın web sürümünde erişim sorunu yaşanıyor. Peki, WhatsApp Web çöktü mü? WhatsApp WEB neden açılmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, WEB NEDEN AÇILMIYOR?

Downdetector'daki son 24 saatteki kesinti. WhatsApp WEB'e erişim sorunu yaşandı, WhatsApp'ı bilgisayardan uygulama olarak kullananlarda kesinti olmadığı fark edildi.

Konuya dair yetkililerden açıklama yapılmadı ancak kesinti kısa süre içerisinde giderildi.

Meta veya WhatsApp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan aksaklığın geçici bir sunucu veya bağlantı yapılandırma hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.