WhatsApp'ın pek yaygın olmayan gizli özellikleri! Kullananlar söylemiyor bile

Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:21

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:21

WhatsApp'ın bazı gizli özellikleri dikkat çekiyor. Bu özellikleri daha çok gençler biliyor. Peki WhatsApp'ın birçok kişi tarafından bilinmeyen özellikleri neler?

İşte öğrenince çok şaşıracağınız WhatsApp'ın gizli özellikleri.





1. Mesajları yıldızla: Belirli bir mesajı yıldızlayarak, daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Bunun için, mesajın üzerine basılı tutun ve açılan menüden "Yıldızla" seçeneğini seçin.





2. Konuşma arama: WhatsApp'ta, belirli bir kelime veya cümle aramak için konuşma arama özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için, konuşma ekranındayken, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramak istediğiniz kelimeyi yazın.





3. Gizli sohbetler: WhatsApp'ta, gizli sohbetler yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, belirli bir sohbetin şifrelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, sohbet ekranındayken, ekranın üst kısmındaki "Sohbet Ayarları"na dokunun ve "Gizli Sohbet Başlat" seçeneğini seçin.

4. Mesajları otomatik silme: WhatsApp'ta, belirli bir sohbetin mesajlarını otomatik olarak silmenizi sağlayan bir özellik bulunmaktadır. Bunu yapmak için, sohbet ekranındayken, ekranın üst kısmındaki "Sohbet Ayarları"na dokunun ve "Mesajları Otomatik Sil" seçeneğini seçin.





5. WhatsApp Web: WhatsApp'ın web sürümü de mevcuttur. Bu özellik sayesinde, WhatsApp'ı bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Bunun için, web.whatsapp.com adresine gidin ve QR kodunu telefonunuzla tarayarak oturum açın. Bu özelliklerin yanı sıra, WhatsApp'ta birçok başka özellik de bulunmaktadır.

SAHTE KONUM NASIL GÖNDERİLİR?

En dikkat çeken özellik ise sahte konum gönderme özelliği. Ensonhaber sitesinde yer alan bir içerikte; Sahte konum gönderme özelliğiyle ilgili şu detaylar paylaşılmış;

Mesajlar bölümünden ‘’+’’ kısmına tıklayıp ‘’Konum paylaş’’ seçeneğini açın. Burada açılan pencerede kendi bulunduğunuz yeri mavi işaret ile göreceksiniz.

Arama kısmına nerede sahte konum bildirimi yapacaksanız adresi yazın ve aratın; Bir mahalle, sokak, alışveriş merkezi, tarihi yer, cami, müze, spor salonu gibi direkt isimleri yazın.

İstediğiniz yeri bulduğunuzda adres kısmında gelen yere dokunduğunuzda sahte konum bilgisi göndermiş oluyorsunuz. Böylece karşıdaki kişiye fake yer bildirimi atmış oluyorsunuz.