Oscar'a damga vuran tokat olayının ardından, Will Smith'in eşi Jada Pinkett'dan ilk açıklama
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in Oscar Ödülleri Töreni'nde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasının ardından Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu. Son olarak, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'i kınamış ve inceleme başlattığını duyurmuştu.
ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde.
Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.
"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"
Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.
Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.
Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.
EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA
Oscar Ödülleri Töreni'ni gölgede bırakan tokat olayından sonra Will Smith'in eşi Jada Pinkett sessizliğini bozdu. Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iyileşme mevsimidir ve ben onun için buradayım" ifadelerini kullandı.
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