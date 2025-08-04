WKRP in Cincinnati dizisinin yıldızı Loni Anderson hayatını kaybetti

1970-1980'li yılların sevilen oyuncularından Loni Anderson, 3 Ağustos 2025 Pazar günü Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

WKRP in Cincinnati dizisindeki Jennifer Marlowe karakteriyle tanınan ünlü oyuncunun ölüm sebebinin uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık olduğu söylendi.

Loni Anderson'ın ailesi AP'ye yaptığı açıklamada, "Sevgili eşimiz, annemiz ve büyükannemizin vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

LONI ANDERSON KİMDİR?

WKRP in Cincinnati dizisindeki rolüyle iki kez Emmy Ödülü, üç kez de Altın Küre adaylığı elde eden Loni Anderson, birçok sinema filminde de rol aldı.

Loni Anderson daha sonra “Stroker Ace”, “Country Gold”, “The Lonely Guy”, “A Letter to Three Wives”, “Stranded”, “Blondie & Dagwood” ve “Blown Away” gibi birçok projede rol aldı.

Ünlü oyuncu, 1995 yılında “My Life in High Heels” (Topuklu Ayakkabılarla Hayatım) adlı otobiyografisinde hem kişisel hem de profesyonel yaşamındaki zorlukları tüm açıklığıyla kaleme aldı.

“Stroker Ace” adlı filmde başrolleri paylaştığı Burt Reynolds ile 1988-1994 arasında evli kaldı.

Bob Flick ile 17 yıllık mutlu bir evliliği olan Anderson'ın Deidra adında bir kızı ve Quinton Anderson Reynolds adlı bir oğlu bulunuyor.