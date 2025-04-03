X, boykota destek veren iki ünlü oyuncunun hesabını kapattı
Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un sosyal medyadan boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle X hesapları kapatıldı.
Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy, boykot yaptıkları gerekçesiyle X hesaplarının kapandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.
Alican Yücesoy, “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız' şeklinde paylaşım yaptı.
Demirer ve Yücesoy, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolara desteklerini açıklamışlardı. Rojda Demirer, boykot çağrısı sonrası TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'ı destekleyen gönderi paylaşmıştı.
Etiketler: #Alican Yücesoy #Rojda Demirer
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